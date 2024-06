Incidente Via Trento, si schianta con l’auto nella vetrina di un negozio

Terribile incidente stradale stanotte a Salerno in Via Trento, 111 poco dopo il McDonald’s di Mercatello. Intorno alle 4:00 il conducente di un’automobile ha perso il controllo del veicolo e dopo aver divelto diversi dissuasori presenti sul marciapiede, ha terminato la sua corsa finendo nella vetrina di un negozio di abbigliamento. I Vigili del Fuoco di Salerno sono immediatamente intervenuti per estrarre dall’abitacolo l’automobilista rimasto lievemente ferito nonostante il violento impatto ed affidarlo alle cure del 118. Sul posto presente anche la Polizia per le verifiche ed i rilievi del caso.