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Arpac rileva cariche batteriche oltre i limiti all’Universo Beach

  • Luglio 14, 2026
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Arpac rileva cariche batteriche oltre i limiti all’Universo Beach

Nuovo capitolo nella vicenda della spiaggia dell’Universo Beach a Torrione, a Salerno. I controlli effettuati dall’Arpac hanno evidenziato una presenza elevata di cariche batteriche sulla sabbia dell’arenile interessato dagli interventi di ripascimento.

Secondo i dati emersi dai monitoraggi, i valori rilevati per alcuni parametri microbiologici, tra cui coliformi, Escherichia coli ed enterococchi, avrebbero raggiunto livelli fino a dieci volte superiori rispetto ai limiti di riferimento.

La situazione riguarda in particolare il materiale sabbioso utilizzato per il ripascimento, già finito al centro delle polemiche nelle scorse settimane per la sua presunta non idoneità rispetto alla destinazione d’uso in ambito marino.

Diverso, invece, il quadro relativo alle acque di balneazione. Le analisi effettuate dall’Arpac sul mare hanno infatti restituito un risultato eccellente, senza evidenziare criticità sotto il profilo della qualità dell’acqua.

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