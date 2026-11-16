“L’Amministrazione comunale di Serre esprime profondo e sentitissimo cordoglio per la tragica scomparsa della signora Immacolata Paolino e, insieme all’intera cittadinanza, si stringe con sincera partecipazione al dolore dei familiari, in questo momento di immensa sofferenza”. A dirlo e’ il sindaco di Serre (Salerno), Antonio Opramolla, dopo il delitto della donna di 82 anni, uccisa questa mattina dal marito 88enne che poi ha tentato di togliersi la vita e adesso si trova all’ospedale di Eboli. “La drammatica vicenda che ha colpito la nostra comunita’ lascia sgomenti e profondamente addolorati. Di fronte a una tragedia cosi’ grande, ogni parola appare insufficiente”, aggiunge il primo cittadino. “Serre si stringe nel silenzio e nel rispetto attorno alla famiglie Paolino e Romano colpite da una tragedia che lascia un segno profondo in ognuno di noi”, conclude Opramolla. La donna sarebbe stata colpita con un’arma da taglio a collo e torace, mentre si trovava a letto.