Ho incontrato oggi pomeriggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell’area industriale di Caivano, e lei mi ha promesso che continuerà a lavorare per il nostro comune e porterà a compimento ciò che ha iniziato. Era proprio quello che volevo sentirmi dire, anche alla luce dei tanti casi di cronaca che riguardano Parco Verde”. E’ soddisfatto don Maurizio Patriciello per le rassicurazioni ricevute dalla premier. Dopo la control room per la Terra dei Fuochi, a Napoli, Meloni ha proseguito la sua visita in Campania nello stabilimento del Caffè Borbone all’Asi di Caivano, dove ha incontrato proprietari e dirigenti, e appunto il parroco della chiesa di San Paolo Apostolo al Parco Verde, simbolo della lotta alla camorra e per la giustizia ambientale, cui ha garantito la prosecuzione dell’opera di rilancio di Caivano. Ma don Maurizio ha anche il cuore pieno di sofferenza per l’ennesimo episodio di cronaca che ha coinvolto Parco Verde e i suoi ragazzi, molti dei quali il sacerdote ha visto crescere. Così è stato per il 17enne che ieri sera ha sparato tre colpi contro il padre in un’area di campagna di Orta di Atella, comune che confina con Caivano. Il minore, che è stato arrestato, e il padre vivono a Parco Verde, e il prete ricorda bene quel ragazzino che qualche anno fa veniva “tutte le sere in parrocchia a chiedere da mangiare. Diceva sempre la stessa cosa, che a casa non c’era nulla; dalla parrocchia se ne andava sempre con qualcosa, ma ho cercato anche di fargli capire che era mortificante per lui questa situazione, e che doveva darsi da fare”. “Oggi me lo ritrovo con una pistola a 17 anni. A Giorgia Meloni ho parlato anche di questo caso, e lei – riferisce don Maurizio – ha capito bene l’importanza di proseguire il lavoro di rinascita di questo territorio, che continua a distruggere vite. Lo dobbiamo ai nostri giovani”.