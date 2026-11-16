Guardano all’ambito familiare le indagini sulla morte di Assunta Abbruzzese, la 50enne trovata senza vita all’alba di oggi nella sua abitazione di via don Carlo La Mura, ad Angri (SALERNO). La donna, vedova da qualche tempo, ha due figli. E’ stato proprio uno dei due a lanciare l’allarme intorno alle 5.30 di questa mattina. L’altro figlio, al momento, risulterebbe irreperibile. Le indagini sono affidate ai carabinieri del reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinate dalla procura di Nocera Inferiore. Il cadavere della donna – sul quale sono state trovate diverse ferite da taglio – all’arrivo dei soccorritori era riverso a terra. Da un primo esame esterno effettuato dal medico legale, s’ipotizza che il decesso possa risalire alle 24 ore precedenti il ritrovamento. Una ipotesi che potrà essere confermata soltanto dall’autopsia