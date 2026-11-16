Si chiamava Immacolata Paolino la donna di 82 anni che questa mattina è stata uccisa dal marito, un 88enne che ha poi tentato di togliersi la vita. L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto in ospedale ad Eboli. La tragedia è avvenuta nella loro abitazione di via Nazionale, a Serre, nel Salernitano. Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, l’anziano ha colpito al collo e al torace la donna, che si trovava a letto al momento in cui è stata uccisa. Poi con la stessa arma si è ferito all’addome ma senza riuscire nel tentativo di togliersi la vita. La tragedia ha scosso la comunità di Serre. Il sindaco Antonio Opramolla, a nome dell’Amministrazione comunale, ha espresso cordoglio, stringendosi “con sincera partecipazione al dolore dei familiari, in questo momento di immensa sofferenza”. “La drammatica vicenda che ha colpito la nostra comunità lascia sgomenti e profondamente addolorati. Di fronte a una tragedia così grande, ogni parola appare insufficiente. Serre – ha concluso il sindaco – si stringe nel silenzio e nel rispetto attorno alle famiglie Paolino e Romano colpite da una tragedia che lascia un segno profondo in ognuno di noi”