Uno degli eventi clou del cartellone di Musica d’Artista del Teatro Verdi di Salerno, con il progetto originale di Igor Caiazza in veste anche di conductor e arrangiatore, che vedrà protagonisti il violino di Laura Marzadori, il pianoforte di Danilo Rea con l’Orchestra Filarmonica “G.Verdi”, si terrà al massimo cittadino lunedì 16 novembre alle ore 21

Di Olga Chieffi

Dopo le cinque giornate degli Scugnizzi di Claudio Mattone, il cartellone di Musica d’Artista, firmato da Antonio Marzullo, la rassegna natalizia del teatro Verdi di Salerno, presenterà oggi, alle ore 21, Cinema Paradise – oltre lo schermo – un progetto commissionato dal Festival Internazionale di Mezza Estate, diretto dal Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli ad Igor Caiazza. “Si tratta di un vero e proprio viaggio nella Musica del Cinema, un racconto sonoro – ha dichiarato il percussionista collaboratore di prestigiose orchestre europee tra cui la formazione del teatro alla Scala Igor Caiazza che firma gli arrangiamenti del progetto e sarà sul podio dell’Orchestra Filarmonica “G.Verdi”– che valorizza il lavoro di compositori celebri e di autori meno conosciuti, ma non per questo meno significativi, che hanno contribuito in modo determinante alla costruzione dell’immaginario cinematografico. Le colonne sonore dei film firmati dai più grandi registi della storia del cinema diventano così protagoniste, restituendo atmosfere, emozioni e visioni che hanno segnato intere generazioni di spettatori in tutto il mondo. Da Nino Rota a Ennio Morricone, da John Williams a Michel Legrand, da Armando Trovajoli a Piero Piccioni fino ai grandi maestri contemporanei, emerge un patrimonio musicale straordinario, capace di dialogare con le immagini e di vivere anche oltre lo schermo, come opera autonoma, universale e senza tempo. Devo ringraziare prima di tutto il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, che mi ha dato la massima libertà di azione su tutto, concedendomi la prestigiosa orchestra Sinfonica Abruzzese e i miei compagni d’avventura il violino della KonzertMeister Laura Marzadori del teatro La Scala, il pianoforte eclettico di Danilo Rea e il contrabbasso di Tommaso Scannapieco, tutti chiamati ad uscire dagli schemi”. “Sono davvero molto felice di partecipare – ha continuato la violinista scaligera Laura Marzadori – a questo progetto che presenta un programma particolare per me, nel senso che esula un po’ da quello che è il tradizionale repertorio violinistico, però racchiude brani che in realtà ho sempre amato. E’ certamente un approccio al violino leggermente diverso che mi stimola molto. Sono anche felicissima di poter incontrare e collaborare con il pianista Danilo Rea e di condividere questa esperienza con Igor che, appunto, si è occupato di tutte le trascrizioni di questo bellissimo programma. Igor lo conosco da anni perché collaboriamo insieme anche al Teatro alla Scala e quindi, insomma, penso e spero sarà un’esperienza davvero molto bella. Poi, dopo aver vissuto la prima mondiale, nella incantevole cornice del chiostro di San Francesco in Tagliacozzo, debutteremo in un altro storico gioiello che è il Teatro Verdi di Salerno” “È un progetto molto interessante – ha continuato il pianista Danilo Rea – dove si omaggeranno tre giganti della musica per il cinema: Ennio Morricone, Nino Rota e John Williams. Gli arrangiamenti di Caiazza ci porteranno un mondo di emozioni, attraverso alcune delle melodie più note della musica degli ultimi 70 anni. Per me sarà una grande emozione improvvisare e dialogare con la Marzadori e l’orchestra, un momento molto particolare per un jazzista che spesso suona le stesse melodie in un contesto completamente diverso, il piano solo. Un viaggio per me e per chi ascolterà”. “La musica nel cinema non serve ad accompagnare le immagini, ma a rivelare ciò che le immagini non possono dire”.

La serata, che vedrà sul palcoscenico, oltre le due special guest, il pianista Danilo Rea e la violinista Konzertmeister dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Laura Marzadori, il contrabbassista Tommaso Scannapieco e il batterista Lorenzo Tucci, con Igor Caiazza sul podio dell’Orchestra Filarmonica “G.Verdi”, comprenderà la nostalgia sognante di Nino Rota per il capolavoro autobiografico di Federico Fellini. Il tema di Amarcord è un valzer lento, quasi una ninna nanna malinconica e al contempo giocosa. Rota cattura l’essenza della memoria d’infanzia: un misto di dolcezza, ironia e un pizzico di inevitabile solitudine. Nel capolavoro di Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg, la musica sostituisce completamente i dialoghi. Il tema principale scritto da Michel Legrand è un trionfo di romanticismo francese: violini drammatici e armonie jazzistiche si intrecciano per raccontare un amore giovanile spezzato dalle circostanze. È un brano denso di passione, rimpianto e struggente bellezza. Ed ecco Il Postino, vincitore del Premio Oscar per la miglior colonna sonora nel 1996, il tema di Luis Bacalov è intriso di poesia e semplicità. Attraverso una melodia limpida e popolare, la musica evoca la brezza dell’isola, il rumore del mare e la nascita dell’amicizia e della poesia tra Mario, Massimo Troisi, e Pablo Neruda. Ascolteremo una versione assolutamente priva di orpelli di Schindler’s List melodia di John Williams, affidata al violino, uno strumento che ha grande estensione e notevole capacità drammatica ed interpretativa, anche per la sua somiglianza con la voce umana. Una vera chicca sarà Descansado di Armando Trovajoli, che firma per il film di Vittorio De Sica, “Ieri, oggi e domani”, un tema sofisticato e sensuale. La pagina fonde l’eleganza del jazz d’autore con la morbidezza della melodia italiana, perfetto specchio del fascino senza tempo di Sophia Loren. Incontreremo l’Ennio Morricone del tema de’ “La Leggenda del Pianista sull’Oceano”, che passa da virtuosismi pianistici travolgenti, spazianti dal ragtime al jazz, a momenti di pura liricità orchestrale, riflettendo la genialità e il profondo isolamento del protagonista. Verrà proposto poi, Manhã de Carnaval (da Orfeo Negro), capolavoro della Bossa Nova scaturito dal genio di Luiz Bonfà, con la sua melodia, morbida e avvolgente, che racconta la “tristezza che non ha fine e la felicità sì”, fondendo il folklore carioca con la tragedia classica di Orfeo ed Euridice. Non poteva certo mancare la rumbetta de’ La Vita è bella, di Nicola Piovani, una melodia trascinante e solare che, pur nella drammaticità del contesto storico raccontato, riesce a mantenere una leggerezza poetica e una profonda umanità, come pure Oblivion, struggente e nostalgica, di Astor Piazzolla, datato1984, scritta per la colonna sonora del film Enrico IV, di Marco Bellocchio. Seconda pagina per Ennio Morricone con Nuovo Cinema Paradiso, sua l’esplosione melodica del “Tema d’Amore” che celebra la memoria, il tempo che passa e la bellezza imperitura dei ricordi. Il concerto si chiude con l’anima di Napoli e la poesia di Pino Daniele, scritte per il film di Massimo Troisi, “Pensavo fosse un amore…e invece era un calesse”, “Quando”, un perfetto equilibrio tra sonorità blues/jazz e tradizione partenopea, dove il dolore del dubbio amoroso si trasforma in pura bellezza musicale.