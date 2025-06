Serie C. Per il ripescaggio spera anche la Nocerina

Ore decisive per molte squadre di Serie C. A poche ore dalla scadenza per l’iscrizione al prossimo campionato, prevista entro la mezzanotte di oggi, diverse società rischiano l’esclusione.

Fuori dai giochi la Lucchese: nessun acquirente si è fatto avanti, e il curatore fallimentare ha chiuso l’attività sportiva. Il Comune di Lucca ha avviato l’iter per riprendersi lo stadio Porta Elisa e altri impianti cittadini.

Situazione critica anche per Spal, Triestina e Brescia. A Ferrara si attende un bonifico dagli Stati Uniti per completare i pagamenti. A Trieste mancano ancora sei milioni e mezzo di euro. Il Brescia, invece, è ormai virtualmente fuori: Cellino non ha saldato i tre milioni necessari.

Tensione anche ad Ascoli, dove il club bianconero cerca di completare le pratiche burocratiche tra fideiussioni e verifiche sui crediti fiscali.

La Covisoc renderà noti gli esiti delle iscrizioni entro il 13 giugno. Le società escluse avranno tempo fino al 17 per fare ricorso. In caso di bocciature definitive, scatteranno i ripescaggi: in pole ci sono Pro Patria, Inter e Milan Under 23, Ravenna e Reggina. Tra le outsider anche la Nocerina.