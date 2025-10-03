Sciopero per Gaza, corteo pro Pal a Coverciano: "Italia-Israele non deve giocarsi" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Roma, Totti ‘sfotte’ dopo i rigori sbagliati: “È uno scherzo? Non è mai successo”
Dalla guerra alle pandemie, l’Europa si prepara. Cardiologi al lavoro su un progetto per la tenuta del sistema sanitario
William, come sarà la monarchia del futuro re? “Il cambiamento nei miei programmi”
Inghilterra, la chiesa è guidata da una donna: mai successo in 5 secoli
Ultim'ora Nazionale

Sciopero per Gaza, corteo pro Pal a Coverciano: “Italia-Israele non deve giocarsi”

  • Ottobre 3, 2025
  • 0
  • 82
  • 1 Min Read
Sciopero per Gaza, corteo pro Pal a Coverciano: “Italia-Israele non deve giocarsi”

(Adnkronos) – Un corteo di manifestanti organizzato dall’Unione Sindacale di Base (Usb) ha raggiunto oggi, venerdì 3 ottobre, il Centro tecnico federale della Figc a Coverciano, sede dei ritiri della Nazionale italiana di calcio. La protesta è stata organizzata per chiedere l'annullamento di Italia-Israele, prevista il 14 ottobre a Udine. "Quella partita non deve giocarsi", hanno dichiarato i partecipanti, in segno di opposizione alla politica israeliana e in solidarietà con il popolo palestinese. Parallelamente, un altro spezzone del corteo – promosso dalla Cgil – si è fermato davanti allo stadio Artemio Franchi, come inizialmente previsto dal percorso autorizzato. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, aveva dichiarato ieri che il calcio "non può risolvere i problemi geopolitici", mentre è sotto pressione per sospendere Israele a causa del conflitto palestinese. L'organismo di governo mondiale dello sport ha dichiarato in una nota che, durante una riunione del Consiglio FIifa, Infantino "ha sottolineato l'importanza di promuovere la pace e l'unità, in particolare nel contesto della situazione attuale a Gaza". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025