Sciopero per Gaza, corteo pro Pal a Coverciano: “Italia-Israele non deve giocarsi”

(Adnkronos) – Un corteo di manifestanti organizzato dall’Unione Sindacale di Base (Usb) ha raggiunto oggi, venerdì 3 ottobre, il Centro tecnico federale della Figc a Coverciano, sede dei ritiri della Nazionale italiana di calcio. La protesta è stata organizzata per chiedere l'annullamento di Italia-Israele, prevista il 14 ottobre a Udine. "Quella partita non deve giocarsi", hanno dichiarato i partecipanti, in segno di opposizione alla politica israeliana e in solidarietà con il popolo palestinese. Parallelamente, un altro spezzone del corteo – promosso dalla Cgil – si è fermato davanti allo stadio Artemio Franchi, come inizialmente previsto dal percorso autorizzato. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, aveva dichiarato ieri che il calcio "non può risolvere i problemi geopolitici", mentre è sotto pressione per sospendere Israele a causa del conflitto palestinese. L'organismo di governo mondiale dello sport ha dichiarato in una nota che, durante una riunione del Consiglio FIifa, Infantino "ha sottolineato l'importanza di promuovere la pace e l'unità, in particolare nel contesto della situazione attuale a Gaza". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Roma, Totti ‘sfotte’ dopo i rigori sbagliati: “È uno scherzo? Non è mai successo”
- Dalla guerra alle pandemie, l’Europa si prepara. Cardiologi al lavoro su un progetto per la tenuta del sistema sanitario
- William, come sarà la monarchia del futuro re? “Il cambiamento nei miei programmi”
- Inghilterra, la chiesa è guidata da una donna: mai successo in 5 secoli
- Flotilla, parlamentari tornati in Italia: “Siamo provati, ci sono state violazioni”
Categorie
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco