Scherma. Di Martino è bronzo a Varsavia

VARSAVIA – Primo podio internazionale per il fiorettista salernitano Giuseppe Di Martino. L’atleta del Club Scherma Salerno ha vinto la medaglia di bronzo nella prima tappa stagionale del Circuito Europeo Under 17 di fioretto maschile disputata a Varsavia: terza posizione per l’allievo del maestro Marco Autuori, che si è arreso solo all’israeliano Eitan Lemberger, vincitore di una gara in cui altri due azzurrini sono saliti sul podio, con Emanuele Iaquinta (Frascati Scherma) secondo e Sergio Barsotti (Pisascherma) terzo a pari merito con Di Martino.

Grande prestazione per il salernitano che, sulle pedane polacche, ha superato in avvio di giornata il georgiano Tsvimitidze 1-5, poi ha sconfitto Pociegiel, portacolori della Polonia, per 15-9 e in seguito, nel derby contro l’italiano Federico De Michieli Vitturi, si è imposto 15-12. Negli ottavi di finale Di Martino ha lottato e vinto all’ultima stoccata con il cipriota Kiayias grazie al risultato di 15-14, conquistando infine la certezza della zona medaglia in virtù del successo per 15-13 contro il polacco Bienkowski.

La corsa di Giuseppe è stata fermata solo in semifinale dall’israeliano Lemberger (15-3), poi vincitore della prova davanti a Iaquinta, ma per il fiorettista del Club Scherma Salerno quello di Varsavia è un grande risultato che inaugura nel migliore dei modi la sua stagione, cominciata a inizio settembre con la convocazione e la partecipazione al ritiro di Chianciano Terme, proprio insieme al suo maestro Marco Autuori che ha fatto parte dello staff del CT Stefano Cerioni.

Soddisfazione per tutto il team tecnico e dirigenziale del Club Scherma Salerno che vede continuare la lunga tradizione di successi internazionale della sua “scuola”.