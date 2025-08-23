Scafati. Violenza sulla moglie, a processo

Scafati/Angri. Dopo l’arresto dello scorso anno su denuncia della e moglie stanca di subire vessazioni, finisce alla sbarra il, marito violento. Il 37enne era stato fermato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti e lesioni personali aggravate ai danni della moglie. Ora dovrà comparire davanti al giudice monocratico del Tribunale nocerino il prossimo 18 settembre. L’intervento dei carabinieri era arrivato a seguito dell’ennesima denuncia presentata dalla vittima, la quale aveva riportato episodi di violenza sia verbale che fisica Il periodo di tormenti e vessazioni subito dalla parte offesa sarebbe durato diversi mesi nel 2024 Lungo l’elenco di quanto fatto dal 37enne con l’ex compagna che sarebbe stata maltrattata e aggredita con violenza, ricevendo schiaffi, spintoni e pugni. Altre volte, invece, l’uomo avrebbe tentato di entrare in casa con la forza, sferrando calci alla porta d’ingresso e alla finestra dell’appartamento, sempre minacciando la compagna. La vittima aveva raccontato di vivere in un inferno, con quell’uomo che per ogni minima e banale scusa sbraitava, insultava e aggrediva la moglie. Scene di violenza ad ogni ora del giorno e qualche volta anche della notte. Forse dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. Determinante l’ultima denuncia presentata a dicembre dello scorso anno quando l’uomo ha nuovamente iniziato ad inveire e ad essere aggressivo nei confronti dei familiari. Per il 37enne scafatese dopo l’arresto era scattato il divieto di avvicinamento su disposizione del gip nocerino. Ora il giudizio immediato chiesto e ottenuto dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore.
