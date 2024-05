Scafati. Svaligiato lo studio dell’avv Morra

Scafati. Ennesimo furto messo a segno nel centro di Scafati, vittima l’avvocato penalista Pasquale Morra che ieri mattina ha presentato denuncia contro ignoti per l’ammanco nel suo studio professionale di via Roma di una tastiera per il computer, 4 quadri e penna di valore dopo che i ladri hanno sdradicato un’inferriata per accedere nei locali. Furto da ottomila di euro oltre ai danni causati dall’irruzione all’interno dei locali. E’ accaduto sabato sera con denuncia presentata ieri mattina dal noto professionista presso la tenenza dei carabinieri di via Oberdan. Lo studio non sarebbe coperto da telecamere interne per cui gli investigatori potranno solo affidarsi alla videosorveglianza del Comune per acciuffare i ladri che potrebbero essere del posto. Tutto si sarebbe consumato nella serata di sabato, con ogni probabilita’ i ladri avrebbero atteso che il professionista, essendo sabato, non fosse presente dello studio per agire. L’irruzione all’interno dei locali non è stata fatta alla porta d’ingresso ma da una finestra sul retro. Dopo aver sdradicato dal muro l’inferriata, sono entrati nello studio dell’avvocato penalista e agendo indisturbati (forse sapevano che gli uffici non erano coperti da sistema di videosorveglianza interna) hanno avuto tutto il tempo per portare a termine la propria azione criminosa. Avrebbero rovistato nei cassetti forse cercando del denaro e non trovando nulla hanno preso quattro quadri (di cui tre di un pittore napoletano), una tastiera per computer e una penna Montblanc di colore nero dal costo superiore ai 300 euro. Un’azione abbastanza repentina senza che nessuno (o quasi) si accorgesse di quanto stesse accadendo presso lo studio professionale di via Roma. Sarebbero poi andati via dalla finestra che avevano sdradicato facendo perdere le tracce con ogni probabilita’ a bordo di un’auto con un complice. Ieri mattina il professionista è stato allertato da alcuni residenti su quanto accaduto nella serata di sabato ed ha presentato denuncia presso i carabinieri della tenenza scafatese. E ancora una volta a cavallo di qualche giorno si consuma l’ennesimo furto all’interno di un appartamento situato nel centro cittadino di Scafati. Era accaduto il 30 aprile e nei primi due giorni di maggio quando diverse abitazioni (in via Martiri d’Ungheria e corso Nazionale) sono state prese di mira dai ladri e ripulite. Una escalation di furti che non si ferma, quindi, per non parlare dell’episodio di qualche notte fa in via Alcide De Gasperi dove una banda di ladri aveva addirittura tagliato la saracinesca del supermercato Sole 365 per asportare la cassaforte senza riuscirci forse perchè il troppo rumore aveva catturato le attenzioni dei residenti che a loro volta avevano allertato i carabinieri. Ora un nuovo colpo.