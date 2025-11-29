Scafati. Rubate le offerte per i malati di tumore - Le Cronache Provincia
Scafati. Rubate le offerte per i malati di tumore

  • Novembre 29, 2025
Scafati. Cresce a Scafati l’allarme sicurezza con truffe e furti non solo negli appartamenti ma anche nei negozi. Preso di mira una attività commerciale in via Passanti svaligiato da ignoti durante la notte di ieri. Ladri senza scrupoli hanno portato via dal negozio di oggettistica anche la cassettina delle offerte destinata a un’associazione oncologica. Indagano i carabinieri della locale tenenza dopo la denuncia presentata ieri mattina dai proprietari dell’esercizio commerciale. E’ accaduto intorno alle 3,30. La vetrina d’ingresso è stata sfondata con brutalità, probabilmente con arnesi da scasso, l’accesso devastato, mentre scaffali, arredi e parte della merce sono stati irrimediabilmente danneggiati. I responsabili hanno sottratto alcuni oggetti, ma il furto più ignobile riguarda appunto la cassettina delle offerte destinata a un’associazione oncologica, simbolo di una solidarietà che un gesto così vile tenta di ferire alla radice. L’accaduto arriva a pochi giorni dal furto con esplosione del bancomat della Bcc Scafati e Cetara in via della Resistenza e dopo alcuni appartamenti svaligiati in corso Trieste e proprio via Passanti. nel fine settimana scorso. Tre episodi ravvicinati che non possono essere considerati isolati: la città vive una spirale crescente di insicurezza, tra attività criminali che alimentano smarrimento, paura e un senso di vulnerabilità collettiva. Sul discorso sicurezza non è intervenuto solo Francesco Carotenuto di Scafati Arancione che invoca il controllo del vicinato votato in consiglio comunale e mai attuato e la presenza dell’esercito per strade sicure come avviene per altre città, ma anche i Cinque Stelle che denunciano con fermezza ciò che definisce una deriva intollerabile e invoca azioni concrete. Le priorità indicate riguardano il potenziamento del presidio di polizia e carabinieri nelle aree periferiche, il miglioramento della videosorveglianza pubblica, un’illuminazione urbana più efficace e un coordinamento stabile con le associazioni di categoria, oltre a misure di sostegno alle vittime di furti e scassi. Il referente territoriale Mario Aprea esprime vicinanza agli esercenti coinvolti e condanna con decisione l’accaduto. “Siamo indignati e profondamente sdegnati. Non è più tollerabile che cittadini e commercianti vivano sotto la minaccia costante di episodi criminali. Chiediamo un immediato rafforzamento delle misure di sicurezza e un presidio costante delle forze dell’ordine. La nostra comunità merita rispetto e protezione”, afferma Aprea. Una posizione ulteriormente ribadita nella nota ufficiale del Movimento, che si chiude con un monito chiaro: “Non possiamo accettare che la paura diventi il prezzo quotidiano per chi lavora e serve la comunità”.

