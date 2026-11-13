Scafati. Muore alla guida dell’auto

Scafati. A causa di un malore mentre era alla guida della sua Fiat Idea, perde la vita il 66enne Nicola Di Martino. A nulla sono valsi i soccorsi prontamente intervenuti: per lo sfortunato automobilista, operaio, non c’è stato nulla da fare. . Shock nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 19, in via Fosso dei Bagni a Scafati. Una tragedia che ha colpito il 66enne di Boscoreale che ha perso la vita mentre stava per rincasare alla guida della sua Fiat Idea. E’ finito nella corsia opposta per poi impattare contro un guardrail. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, infatti, l’operaio boschese avrebbe proceduto a velocità sostenuta — probabilmente a causa dello stato di malessere quando ha improvvisamente perso il controllo del veicolo che sbandando ha invaso la carreggiata opposta, andando ad impattare contro un’auto guidata da una donna di 58 anni rimasta leggermente ferita. La macchina era finita anche nella traiettoria di un’auto guidata da una 58enne di Scafati, rimasta leggermente ferita a causa dello scontro. ​È stata proprio lei, traumatizzata ma lucida, ad allertare immediatamente i soccorsi e a raccontare di aver visto l’uomo in fin di vita chinarsi sul volante. ​Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato disperatamente di salvare la vita al sessantaseienne praticandogli un massaggio cardiaco per circa trenta minuti. Purtroppo, nonostante ogni tentativo di manovra, per l’uomo non c’è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso e trasferire la salma presso una struttura sanitaria. Traffico in tilt per diverso tempo e proteste per gli ingorghi. Per la donna ferita invece solo qualche leggera contusione guaribile in pochi giorni come stabilito dai volontari del 118 giunti in via Fosso dei Bagni a Scafati. Intanto, la salma su disposizione della procura di Nocera Inferiore