Il pubblico delle grandi occasioni per Antonio Polito alla Banca Monte Pruno

Il pubblico delle grandi occasioni ha accolto, nella Sala Cultura della Banca Monte Pruno, il ritorno di Antonio Polito, giornalista, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera, per la presentazione del suo ultimo libro “La Costituzione non è di sinistra. Contro l’uso politico della Carta”. Un appuntamento di grande spessore culturale, che ha visto la partecipazione di amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, del mondo bancario, delle associazioni e di numerosi cittadini, confermando ancora una volta l’interesse del territorio per le iniziative promosse dalla Banca Monte Pruno. Dopo il successo della presentazione di “Qualcosa di noi resterà”, tenutasi lo scorso dicembre, Antonio Polito è tornato a Sant’Arsenio per affrontare un tema di particolare attualità: il rapporto tra la Costituzione italiana, la politica e il dibattito sulle riforme istituzionali.L’incontro, aperto dai saluti di Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, e di Michele Albanese, Presidente della fondazione Monte Pruno, ha avuto il suo momento centrale nel dialogo tra l’autore e Raffaele Marmo, Condirettore di QN – Quotidiano Nazionale e Antonio Polito, con la moderazione del giovane e bravo Umberto Mazzali, dell’Area Executive della Banca Monte Pruno. Il confronto ha offerto numerosi spunti di riflessione sulla natura della Carta costituzionale, nata dall’incontro tra culture politiche differenti e destinata a rappresentare un patrimonio comune di tutti gli italiani. Nel suo saggio, Polito analizza il rischio che la Costituzione venga trasformata in una bandiera identitaria di parte, sottraendo spazio a un confronto costruttivo sulle riforme e sul funzionamento delle istituzioni. Un tema che, al di là delle diverse sensibilità politiche, richiama l’importanza del dialogo democratico, del rispetto reciproco e della partecipazione consapevole alla vita civile. «La Costituzione è la casa comune di tutti gli italiani. La cultura ci aiuta a comprendere, a confrontarci e a rispettare anche le opinioni diverse dalle nostre», ha sottolineato il Presidente Michele Albanese nel suo intervento di apertura. Particolarmente significativa la partecipazione delle istituzioni locali, rappresentate dai Sindaci di Sant’Arsenio Donato Pica, Atena Lucana Luigi Vertucci, Piaggine Renato Pizzolante, Laurino Francesco Gregorio, Corleto Monforte Filippo Ferraro e Aquara Antonio Marino; quest’ultimo già direttore generale e Presidente della Bcc di Aquara. Presenti anche il Vicepresidente della BCC di Aquara Franco Cesaro e il Presidente del Collegio Sindacale della stessa banca Gennaro Sica. Per la Banca Monte Pruno, oltre al Presidente Michele Albanese e al Direttore Generale Cono Federico, hanno partecipato il Vicepresidente Antonio Ciniello, il Presidente del Comitato Esecutivo Pierangelo De Siervi e il Sindaco effettivo Gianni Cammarano. In rappresentanza del Circolo Banca Monte Pruno, in rappresentanza del Presidente Aldo Rescinito momentaneamente impossibilitato ad essere fisicamente presente , erano presenti il Vicepresidente Luigi Macchia e i componenti del Direttivo Antonio Gnazzo e Giuseppe Iannarelli. Hanno preso parte all’incontro anche il Presidente e il Segretario della Società Operaia, rispettivamente Michele Calandriello e Antonio Wancolle, il Prof. Antonio Federico, Presidente dell’Associazione Palazzo Albirosa, e Angelo Paladino, Presidente dell’Osservatorio Europeo Paesaggio Arco Latino.Numerosa anche la partecipazione dei dipendenti della Banca Monte Pruno, tra i quali Antonio Mastrandrea, Responsabile dell’Area Executive, Tony Leo, Responsabile dell’Area Legale, Elisabetta Giordano, Responsabile dell’Area Amministrativa, Michele Pierri, Responsabile dell’Area Irno/Agro Nocerino, e Alessandro Cataldi, Responsabile Risk Management. Nel corso del suo saluto, il Presidente Albanese ha rivolto un particolare ringraziamento agli ospiti, al Direttore Generale Cono Federico, alla governance, al Circolo, ai dipendenti e a quanti, con il proprio lavoro e la propria disponibilità, contribuiscono alla realizzazione delle iniziative culturali della Banca. «Una banca del territorio ha il dovere di contribuire non soltanto alla crescita economica, ma anche a quella culturale e civile delle comunità. Per questo continuiamo a investire nella cultura, nella conoscenza e nelle opportunità di confronto, con la convinzione che anche attraverso questi incontri si costruisca il futuro dei nostri territori», ha aggiunto Albanese. La serata si è conclusa con il tradizionale momento del firmacopie. Ai partecipanti, che hanno potuto prendere parte gratuitamente all’incontro, è stata offerta in omaggio una copia del libro, con la possibilità di ricevere una dedica personalizzata dall’autore. Un altro importante appuntamento che arricchisce il percorso culturale della Banca Monte Pruno e del suo Circolo, confermando la Sala Cultura di Sant’Arsenio come luogo di incontro, di ascolto e di libero confronto, capace di portare nel territorio voci autorevoli del panorama culturale nazionale. Una comunità cresce anche attraverso la cultura. Ed è questa la convinzione che continua a ispirare l’impegno della Banca Monte Pruno.