Scafatese, Agguato ultras, la Procura chiede tre condanne bis - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Scafatese, Agguato ultras, la Procura chiede tre condanne bis
Roscigno Vecchia un confronto su ambiente, biodiversità e territorio
Bicchielli, Patriarca, De Rosa e Petitto: Congresso Fi irregolare
Studio medico Verrengia, arriva il Dott. Giovanni Grimaldi, fondazione Pascale
Provincia scafati

Scafatese, Agguato ultras, la Procura chiede tre condanne bis

  • Settembre 8, 2026
  • 0
  • 70
  • 2 Min Read
Scafatese, Agguato ultras, la Procura chiede tre condanne bis

Scafati. Dovranno scontare poco più di due anni 3 tifosi della Scafatese accusati di aver aggredito nel marzo 2023 sostenitori del San Marzano sul Sarno prima della partita del torneo di Eccellenza tra le due compagini. La procura generale della Corte d’Appello ha chiesto la conferma del primo grado, i giudici scioglieranno la riserva tra qualche giorno. A Nocera la sentenza era stata pronunciata dal giudice monocratico  Valestra, accogliendo parzialmente la richiesta del pm Angelo Rubano che aveva avanzato 9 mesi per ogni imputato.   In precedenza diversi tifosi gialloblu -difesi da Roberto Acanfora- erano stati assolti  perchè il fatto non sussiste.  Secondo la ricostruzione fatta dalla magistratura inquirente i tifosi della Scafatese sarebbero arrivati nei pressi dello stadio di Sarno   scontrandosi violentemente contro la tifoseria di casa del San Marzano, anche con lancio di petardi e fumogeni. Scontri che avevano provocato anche il ferimento di tre persone, di cui una finita al Pronto Soccorso. Subito partirono le indagini, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, per chiarire i fatti. Individuati i tifosi gialloblù coinvolti, gli stessi furono raggiunti a marzo 2023 presso le loro abitazioni dagli agenti della Digos per le perquisizioni del caso, e per l’avvio del procedimento penale. Mesi fa l’assoluzione con formula piena dal tribunale nocerino. Da ricordare che in 4 furono arrestati e rilasciati nel giro di qualche ora, altri  invece erano stati solo raggiunti da richiesta di processo sempre perchè partecipanti alle violenze. Non c’era più flagranza per cui erano stati indagati a piede libero. Avrebbero dato vita a una vera e propria guerriglia allo stadio “Squitieri” di Sarno e in base a quei fatti rispondevano di accuse che andavano dal possesso di armi bianche per offendere e materiale esplodente per finire alle lesioni personali. Per loro,  con due procedimenti diversi, assoluzione dalle accuse. Ora per gli ultimi tre tifosi c’è il rischio di una condanna bis.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Tommaso D'Angelo
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Tommaso D'Angelo
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Tommaso D'Angelo
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Tommaso D'Angelo
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Tommaso D'Angelo
Luglio 15, 2013