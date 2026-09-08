Scafatese, Agguato ultras, la Procura chiede tre condanne bis

Scafati. Dovranno scontare poco più di due anni 3 tifosi della Scafatese accusati di aver aggredito nel marzo 2023 sostenitori del San Marzano sul Sarno prima della partita del torneo di Eccellenza tra le due compagini. La procura generale della Corte d’Appello ha chiesto la conferma del primo grado, i giudici scioglieranno la riserva tra qualche giorno. A Nocera la sentenza era stata pronunciata dal giudice monocratico Valestra, accogliendo parzialmente la richiesta del pm Angelo Rubano che aveva avanzato 9 mesi per ogni imputato. In precedenza diversi tifosi gialloblu -difesi da Roberto Acanfora- erano stati assolti perchè il fatto non sussiste. Secondo la ricostruzione fatta dalla magistratura inquirente i tifosi della Scafatese sarebbero arrivati nei pressi dello stadio di Sarno scontrandosi violentemente contro la tifoseria di casa del San Marzano, anche con lancio di petardi e fumogeni. Scontri che avevano provocato anche il ferimento di tre persone, di cui una finita al Pronto Soccorso. Subito partirono le indagini, anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, per chiarire i fatti. Individuati i tifosi gialloblù coinvolti, gli stessi furono raggiunti a marzo 2023 presso le loro abitazioni dagli agenti della Digos per le perquisizioni del caso, e per l’avvio del procedimento penale. Mesi fa l’assoluzione con formula piena dal tribunale nocerino. Da ricordare che in 4 furono arrestati e rilasciati nel giro di qualche ora, altri invece erano stati solo raggiunti da richiesta di processo sempre perchè partecipanti alle violenze. Non c’era più flagranza per cui erano stati indagati a piede libero. Avrebbero dato vita a una vera e propria guerriglia allo stadio “Squitieri” di Sarno e in base a quei fatti rispondevano di accuse che andavano dal possesso di armi bianche per offendere e materiale esplodente per finire alle lesioni personali. Per loro, con due procedimenti diversi, assoluzione dalle accuse. Ora per gli ultimi tre tifosi c’è il rischio di una condanna bis.