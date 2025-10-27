Sarri ‘esonera’ Tudor, i destini incrociati dei due allenatori

(Adnkronos) – La sconfitta della Juventus all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri è costata cara a Igor Tudor che viene esonerato oggi, lunedì 27 ottobre, dal club bianconero dopo un avvio di campionato molto incerto. E' la prima panchina a saltare in Serie A in questa stagione. Ma i due ex della gara di Lazio e Juve hanno visto incrociarsi in alcuni frangenti i loro destini. Il 12 marzo del 2024 dopo la sconfitta con l'Udinese, Sarri diede le dimissioni come tecnico biancoceleste e il 18 marzo la Lazio scelse proprio Tudor come nuovo allenatore. Il croato restò pochi mesi alla Lazio, rassegnando le dimissioni il successivo giugno, principalmente per le divergenze sul calciomercato, visto che Tudor voleva una vera e propria rivoluzione della rosa. Poi il 1 luglio del 2025 Sarri tornò alla Lazio, mentre alla Juventus veniva confermato Tudor che aveva preso il posto di Thiago Motta il 23 marzo del 2025. Infine il 27 ottobre 2025 dopo la sconfitta dei bianconeri guidati da Tudor con la Lazio, il tecnico croato viene esonerato dalla Juventus.

