Sarno, Squillante sindaci al primo turno

Rispettato il pronostico della vigilia per il candidato sindaco: Francesco Squillante, assessore uscente al Bilancio e alle Attività Produttive ed espressione della continuità con l’amministrazione fino a pochi giorni fa in carica, è il nuovo primo cittadino di Sarno senza passare neppure per il turno di ballottaggio avendo superato abbondantemente con il 55% di preferenze i candidati del centrodestra (Giovanni Cocca poco sotto il 40%) e il civico Vincenzo Sirica.

Broker assicurativo, 49 anni, laureato in Economia e Commercio è stato assessore al Bilancio e alle Attività produttive della giunta Canfora.

In campagna elettorale aveva annunciato che rinuncerà al 50% dell’indennità di sindaco che saranno utilizzate per altre iniziative di carattere sociale.

Sostenuto da sei liste: Partito democratico, Partito Socialista, Italia Viva, Base Popolare, Impegno & Passione, Squillante sindaco.

Con lui ritorna a Palazzo San Francesco anche il facente funzione Eutilia Viscardi ex assessore al Patrimonio nonchè vice sindaca e candidata al consiglio comunale in quota Partito Democratico.