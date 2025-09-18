Sarno, lutto cittadino in occasione dei funerali di Giuseppe - Le Cronache Provincia
Sarno, lutto cittadino in occasione dei funerali di Giuseppe
  • Settembre 18, 2025
Ci sarà lutto cittadino a Sarno il giorno dei funerali di  Giuseppe Marchese. Il 19enne è spirato, ieri mattina, in ospedale, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi lunedì sera in via Ingegno.

 

Violento l’impatto tra la moto su cui viaggiava, insieme a un amico (rimasto ferito ma non in pericolo di vita), e un’auto (Fiat 500 X) guidata da una donna che sarebbe risultata positiva ai test di alcol e droga.

Il sindaco di Sarno, Francesco Squillante, ha affidato il suo cordoglio ai social. “Con profonda tristezza e sincera commozione esprimo, a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale, il cordoglio più sentito alla famiglia Marchese per la prematura scomparsa del nostro giovane concittadino Giuseppe, vittima di un tragico incidente stradale.

L’Amministrazione Comunale, interpretando il sentimento dell’intera città, proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Inoltre, fino al giorno dei funerali, sono annullati tutti gli eventi pubblici programmati, di carattere culturale, sportivo e ricreativo”.

