SARNO. Diplomati con lode 2025: il Comune premia le eccellenze

Un riconoscimento concreto all’impegno e ai risultati degli studenti che hanno concluso il proprio percorso scolastico con il massimo dei voti. Mercoledì pomeriggio, nell’aula consiliare di Palazzo San Francesco, il Sindaco Francesco Squillante e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Giuliana Morosini hanno premiato i giovani diplomati nel 2025 che si sono distinti per l’eccellenza del loro percorso. “Sono esempi positivi per tutta la città e rappresentano una risorsa importante per il futuro del nostro territorio”, ha detto il Sindaco Francesco Squillante. “A tutti loro va il mio augurio di proseguire con la stessa serietà il proprio cammino, portando avanti quanto costruito fino ad oggi”. L’iniziativa, inserita nel progetto “Lodevolmente”, ha previsto la consegna di un attestato di merito e di una borsa di studio, come segno di riconoscimento per i risultati raggiunti. A ricevere il premio sono stati: Anna Fatima De Vivo, Chiara Esposito, Sara Giugliano, Michele Peluso, Maria Rivetti, Cristina Nicola Russo, Flavia Salvatore, Maria Luisa Vorraro (Istituto Enrico Fermi); Desideria Adiletta (Istituto IPSARS); Chiara Buonaiuto, Christian Celentano, Laura Di Lauro, Giulia Fasolino, Federica Giudice, Gregorio Gragnanelli, Catello Mancini, Morgana Olivieri, Nicolò Oreste, Giuseppe Padovano, Domenico Ruggiero, Fabiana Sasso, Francesco Sforza, Karol Vallone (Istituto T. L. Caro).