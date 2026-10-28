Sarno, Celano (Forza Italia): Dal Governo sostegno al Comune

Un sostegno al Comune di Sarno per affrontare gli obblighi economici dell’ente e tutelare i servizi alla comunità. È quanto sottolinea Roberto Celano, segretario provinciale di Forza Italia e consigliere regionale della Campania, che in una nota ringrazia il Governo e richiama un riparto da 450 milioni di euro.

Celano lega il risultato al confronto tra amministratori locali, rappresentanti del territorio e istituzioni nazionali. Un lavoro condiviso che, secondo l’esponente azzurro, ha consentito di portare le necessità di Sarno all’attenzione di Parlamento e Governo.

«Quando le istituzioni lavorano in sinergia, le esigenze delle comunità possono trovare ascolto e tradursi in risposte concrete», afferma.

Nel suo intervento, il consigliere regionale ringrazia Livio Falciani, Giuseppe Agovino, Aniello Buonaiuto e Veronica De Filippo, insieme al coordinamento regionale del partito. Un riconoscimento viene rivolto anche al parlamentare Francesco Maria Rubano e al sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Sandra Savino, per l’attività istituzionale svolta a sostegno delle istanze del Comune.

Al centro della riflessione di Celano ci sono gli effetti di lungo periodo che calamità naturali e cedimenti strutturali possono produrre sui bilanci delle amministrazioni, anche attraverso obblighi economici e contenziosi. Per il rappresentante di Forza Italia, il sostegno dello Stato è essenziale per evitare che questi oneri compromettano la capacità degli enti di assicurare servizi ai cittadini.

Celano conferma infine l’impegno a seguire le esigenze di Sarno e della provincia di Salerno, indicando nella collaborazione tra i diversi livelli istituzionali lo strumento per dare continuità alle risposte sul territorio.