Cessione Salernitana, spunta l’imprenditore Fabrizio Piccoli

Svolta improvvisa nelle vicende societarie dell’U.S. Salernitana 1919. Il nome nuovo accostato con insistenza al futuro del club granata è quello di Fabrizio Piccoli, imprenditore cinquantenne originario di Treviso ma da anni operativo nel capoluogo lombardo.

A rivelare la trattativa in corso è stato il giornalista Marcello Festa attraverso i propri canali social, confermando l’esistenza di un dialogo fitto avviato tra l’entourage dell’imprenditore veneto e l’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan.

Chi è Fabrizio Piccoli: tra finanza e consulenza d’impresa

50 anni, origini trevigiane e una solida presenza negli ambienti economico-finanziari di Milano, Fabrizio Piccoli è il fondatore e CEO di Verum Partners, società attiva nel settore della consulenza strategica, del supporto all’innovazione d’impresa e del corporate finance.

Profilo discreto ma ben posizionato nel mondo degli affari, Piccoli ha orientato negli anni le proprie attività d’azienda verso modelli di crescita sostenibile ed etica d’impresa, affiancando realtà produttive e gruppi industriali in processi di ristrutturazione e sviluppo.

Lo stato dell’operazione e i possibili scenari

Secondo le indiscrezioni trapelate, i contatti tra le parti mirerebbero al rilevamento del pacchetto azionario del club. L’interesse del manager veneto rappresenta una pista concreta in una fase cruciale per la ridefinizione degli assetti societari granata.

I punti chiave dell’operazione:

Interlocuzione diretta: I contatti si starebbero svolgendo direttamente con la dirigenza operativa rappresentata da Maurizio Milan.

Valutazioni finanziarie: L’operazione richiederebbe una verifica della due diligence sui conti del club per valutare l’effettivo piano di investimenti necessario a garantire continuità aziendale e sportiva.

La piazza salernitana resta in attesa di conferme ufficiali o note da parte della società per comprendere se la pista Piccoli possa concretizzarsi a breve nel passaggio di consegne formale.