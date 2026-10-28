Cessione Salernitana, spunta l’imprenditore Fabrizio Piccoli - Le Cronache Ultimora
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Leasing, Guzzetti (Assilea): “Settore sarà influenzato da intelligenza artificiale e capitale umano” Leasing, Schlitzer (Assilea): “Prevista crescita del 5% per il 2027” Ragno violino, come riconoscere la puntura: cosa succede se morde e cosa fare Gf Vip, Andrea Bocelli sulla battuta di Roncaccia: “Mi ha fatto sorridere” Farmaci, Battistini (Irccs S.Lucia): “Terapie su misura per pazienti con sclerosi multipla” Lei vince 500mila euro al gratta e vinci, il fidanzato prima lo nasconde e poi sparisce Roma, al via al primo Municipio bando per finanziare progetti culturali dei giovani under 30 Virus Shamonda, “no casi umani in Italia, attenzione rafforzata”: la circolare del ministero dell a Salute Agricoltura, Ismea: 40 mln per frantoi con ‘Cambiale Frantoi Oleari’ Solidarietà, da Airbnb 500 milioni di dollari per alloggi in situazione di emergenza Reintegro medici no vax, Cognetti: “Grave ferita per chi ha salvato vite e pesante offesa alle vittime” Igienista dentale Modesti: “Stile comportamentale aiuta igiene della bocca” Leasing, Guzzetti (Assilea): “Settore sarà influenzato da intelligenza artificiale e capitale umano” Leasing, Schlitzer (Assilea): “Prevista crescita del 5% per il 2027” Ragno violino, come riconoscere la puntura: cosa succede se morde e cosa fare Gf Vip, Andrea Bocelli sulla battuta di Roncaccia: “Mi ha fatto sorridere” Farmaci, Battistini (Irccs S.Lucia): “Terapie su misura per pazienti con sclerosi multipla” Lei vince 500mila euro al gratta e vinci, il fidanzato prima lo nasconde e poi sparisce Roma, al via al primo Municipio bando per finanziare progetti culturali dei giovani under 30 Virus Shamonda, “no casi umani in Italia, attenzione rafforzata”: la circolare del ministero dell a Salute Agricoltura, Ismea: 40 mln per frantoi con ‘Cambiale Frantoi Oleari’ Solidarietà, da Airbnb 500 milioni di dollari per alloggi in situazione di emergenza Reintegro medici no vax, Cognetti: “Grave ferita per chi ha salvato vite e pesante offesa alle vittime” Igienista dentale Modesti: “Stile comportamentale aiuta igiene della bocca”
Ultimora

Cessione Salernitana, spunta l’imprenditore Fabrizio Piccoli

  • Ottobre 28, 2026
  • 0
  • 286
  • 2 Min Read
Cessione Salernitana, spunta l’imprenditore Fabrizio Piccoli

Svolta improvvisa nelle vicende societarie dell’U.S. Salernitana 1919. Il nome nuovo accostato con insistenza al futuro del club granata è quello di Fabrizio Piccoli, imprenditore cinquantenne originario di Treviso ma da anni operativo nel capoluogo lombardo.

A rivelare la trattativa in corso è stato il giornalista Marcello Festa attraverso i propri canali social, confermando l’esistenza di un dialogo fitto avviato tra l’entourage dell’imprenditore veneto e l’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan.

Chi è Fabrizio Piccoli: tra finanza e consulenza d’impresa

50 anni, origini trevigiane e una solida presenza negli ambienti economico-finanziari di Milano, Fabrizio Piccoli è il fondatore e CEO di Verum Partners, società attiva nel settore della consulenza strategica, del supporto all’innovazione d’impresa e del corporate finance.

Profilo discreto ma ben posizionato nel mondo degli affari, Piccoli ha orientato negli anni le proprie attività d’azienda verso modelli di crescita sostenibile ed etica d’impresa, affiancando realtà produttive e gruppi industriali in processi di ristrutturazione e sviluppo.

Lo stato dell’operazione e i possibili scenari

Secondo le indiscrezioni trapelate, i contatti tra le parti mirerebbero al rilevamento del pacchetto azionario del club. L’interesse del manager veneto rappresenta una pista concreta in una fase cruciale per la ridefinizione degli assetti societari granata.

I punti chiave dell’operazione:

  • Interlocuzione diretta: I contatti si starebbero svolgendo direttamente con la dirigenza operativa rappresentata da Maurizio Milan.

  • Valutazioni finanziarie: L’operazione richiederebbe una verifica della due diligence sui conti del club per valutare l’effettivo piano di investimenti necessario a garantire continuità aziendale e sportiva.

La piazza salernitana resta in attesa di conferme ufficiali o note da parte della società per comprendere se la pista Piccoli possa concretizzarsi a breve nel passaggio di consegne formale.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013