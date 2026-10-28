Gf Vip, Andrea Bocelli sulla battuta di Roncaccia: “Mi ha fatto sorridere”

(Adnkronos) –

Andrea Bocelli sceglie di rispondere con ironia e comprensione alla polemica che ha coinvolto Alessandro Roncaccia, concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5, finito al centro delle critiche per una frase riferita alla cecità del tenore di fama internazionale.

L’episodio risale a qualche giorno fa, quando Roncaccia, mentre giocava a palla con Guendalina Tavassi all’interno della Casa, ha pronunciato la frase “Questa la prendeva anche Bocelli”. Un’uscita che, nel contesto del gioco, intendeva evidentemente sottolineare la facilità dell’azione, ma che ha provocato una forte reazione sui social network. Per molti utenti, il riferimento alla disabilità visiva del cantante è risultato fuori luogo e offensivo; altri, invece, hanno invitato a contestualizzare le parole, evitando di trasformare una battuta estemporanea in un caso disciplinare.

A mettere un punto alla vicenda, almeno sul piano personale, è arrivato proprio Andrea Bocelli. Intercettato da Adnkronos, il tenore ha raccontato di aver appreso della battuta senza viverla con particolare risentimento. “Sono venuto a conoscenza della battuta e devo dire che mi ha fatto sorridere. Si può considerare, tutt’al più, una piccola caduta di stile, ma sono leggerezze che possono capitare a chiunque – ha commentato il maestro Andrea Bocelli – Ringrazio di cuore le persone che hanno voluto prendere le mie difese e vorrei chiedere a tutti di lasciar cadere la questione. Mi dispiacerebbe se questo episodio finisse per danneggiare chi ha pronunciato quelle parole. Credo che ciascuno di noi debba ricordare quante volte ha avuto bisogno dell’indulgenza degli altri. È una generosità che possiamo ricambiare ogni giorno, cominciando proprio dalle piccole cose”, ha concluso. Parole, dunque, che si allontanano nettamente dai toni più accesi della polemica online e che spostano l’attenzione dalla presunta offesa alla reazione collettiva che ne è seguita.

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