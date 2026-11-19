L’avvocato Sarel Malan, consigliere comunale di Salerno e componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, annuncia la propria adesione alla Lega. Una scelta che si inserisce in una prospettiva di rafforzamento del centrodestra in Campania e di maggiore radicamento delle diverse componenti della coalizione sul territorio regionale.

«Sono convinto che il centrosinistra possa essere battuto soltanto da un centrodestra forte, unito e rappresentativo di tutte le sue componenti. Per costruire un’alternativa credibile occorre superare personalismi e divisioni, valorizzare le diverse sensibilità politiche e lavorare insieme attorno a una visione condivisa del futuro della nostra regione», ha detto.

In questa prospettiva, l’adesione alla Lega assume un significato che va oltre il semplice cambiamento di appartenenza politica, contribuendo a rafforzare un partito che, fino a oggi, non disponeva di una propria rappresentanza in Consiglio comunale a Salerno.

«La mia decisione non nasce da una contrapposizione con Forza Italia, alla quale resto legato da un importante percorso politico e umano, ma dalla convinzione che il rafforzamento di ciascuna componente della coalizione rappresenti un valore aggiunto per l’intero centrodestra. Una coalizione plurale, equilibrata e radicata nei territori può esprimere una proposta politica capace di interpretare le esigenze dei cittadini campani», ha aggiunto il consigliere.

Determinante nella scelta dell’avvocato Malan anche la presenza nella Lega dell’onorevole Gianpiero Zinzi, coordinatore regionale del partito, e dell’onorevole Pino Bicchielli, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico.

«A Gianpiero Zinzi e Pino Bicchielli mi legano rapporti di amicizia e stima, oltre a una comune sensibilità politica moderata, liberale e riformista. Condividiamo una visione della politica fondata sulla responsabilità istituzionale, sulla legalità, sulla valorizzazione delle autonomie locali e sulla necessità di coniugare libertà economica e solidarietà sociale. È una sensibilità che ritengo possa trovare piena espressione anche all’interno della Lega».

Per Malan, il rafforzamento del centrodestra regionale deve partire dalla valorizzazione degli amministratori locali, dalla capacità di ascoltare i territori e dall’elaborazione di proposte concrete sui grandi temi della sanità, delle infrastrutture, dello sviluppo economico e della coesione sociale.

«La Campania ha bisogno di una politica capace di guardare oltre le appartenenze e di confrontarsi con i problemi reali delle comunità. Il mio impegno continuerà a essere ispirato ai principi della buona amministrazione, della partecipazione democratica e della responsabilità verso i cittadini – ha concluso- La mia adesione alla Lega rappresenta, dunque, l’inizio di una nuova fase del mio impegno politico, con la volontà di contribuire alla crescita del partito e al rafforzamento dell’intera coalizione di centrodestra in Campania».