– Il deputato salernitano Pino Bicchielli lascia il gruppo di Forza Italia e aderisce alla Lega. “Ci sono momenti nella vita politica in cui è necessario avere il coraggio di scegliere. Non per convenienza, ma per convinzione. Ho deciso di lasciare Forza Italia e di aderire alla Lega, riconoscendomi nel progetto politico di Matteo Salvini, nella sua visione del Paese e nella determinazione con cui affronta le sfide che attendono l’Italia”, ha commentato Bicchielli.”È una decisione maturata attraverso una riflessione seria e profonda. Ringrazio Forza Italia per il percorso condiviso, ma credo che la politica debba essere soprattutto visione, responsabilità e capacità di guardare avanti. Nella Lega riconosco una forza politica che difende con chiarezza le proprie idee e mette al centro questioni fondamentali: la sicurezza dei cittadini, la tutela delle famiglie, il lavoro, la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese e la valorizzazione delle autonomie territoriali – ha aggiunto – Il Sud deve tornare protagonista delle politiche nazionali. Non abbiamo bisogno di assistenzialismo, ma di infrastrutture, investimenti, occupazione e servizi efficienti. Credo in un’autonomia che responsabilizzi i territori, garantendo pari diritti e opportunità a tutti i cittadini. La Campania ha enormi potenzialità che devono essere liberate attraverso una politica concreta, capace di ascoltare le comunità e rispondere alle loro esigenze”. Il parlamentare ha poi precisato che “continuerò a portare avanti le battaglie per la sicurezza ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la tutela del territorio, temi sui quali ho costruito una parte importante del mio impegno istituzionale”.Infine, il riferimento ai vertici della Lega: “In Matteo Salvini riconosco una leadership determinata, capace di assumersi responsabilità e di difendere con coraggio le proprie convinzioni. Desidero ringraziare il ministro Matteo Salvini, il senatore Claudio Durigon e il deputato Gianpiero Zinzi per la fiducia, la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei miei confronti. Il loro impegno rappresenta un punto di riferimento importante per chi, come me, crede nella necessità di rafforzare la presenza della Lega nel Mezzogiorno e costruire una proposta politica sempre più vicina alle esigenze dei territori. Aderisco alla Lega con entusiasmo e con la volontà di contribuire al rafforzamento del partito, a partire dalla Campania e dalla provincia di Salerno. Porto con me la mia storia, le mie battaglie e il mio radicamento territoriale. Non cambio i valori nei quali credo, scelgo il progetto politico che ritengo oggi più efficace per affermarli. Perché la politica non è difendere una posizione, ma avere il coraggio di costruire il futuro