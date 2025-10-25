Sanremo, Carlo Conti: "Nicola Savino condurrà il DopoFestival" - Le Cronache
Sanremo, Carlo Conti: "Nicola Savino condurrà il DopoFestival"

  Ottobre 25, 2025
(Adnkronos) – "Il DopoFestival lo farà Nicola Savino, che presenterà anche le quattro puntate di 'Tale e Quale show' a gennaio". Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, Carlo Conti dal palco del Festival dello Spettacolo di 'Tv Sorrisi e Canzoni' al Superstudio Più di Milano. 
