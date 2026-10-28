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Attualità Campania

Sangiuliano regala il Monopoli a Fico

  • Ottobre 28, 2026
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Sangiuliano regala il Monopoli a Fico

“Ho regalato a Roberto Fico una scatola del gioco del Monopoli, un modo per stigmatizzare che il suo stanziamento sulla crisi carburanti è finto perché i 13 milioni non esistono, sono aria, perché questo stanziamento deve essere autorizzato dall’Unione Europea e al momento questa autorizzazione non è pervenuta e difficilmente arriverà. Questo stanziamento è stato fatto solo per strappare un titolo di giornale”.
Lo dichiara il capo dell’Opposizione in Regione Campania Gennaro Sangiuliano che ha consegnato al presidente Fico una scatola del Monopoli.

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