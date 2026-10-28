Sangiuliano regala il Monopoli a Fico

“Ho regalato a Roberto Fico una scatola del gioco del Monopoli, un modo per stigmatizzare che il suo stanziamento sulla crisi carburanti è finto perché i 13 milioni non esistono, sono aria, perché questo stanziamento deve essere autorizzato dall’Unione Europea e al momento questa autorizzazione non è pervenuta e difficilmente arriverà. Questo stanziamento è stato fatto solo per strappare un titolo di giornale”.
Lo dichiara il capo dell’Opposizione in Regione Campania Gennaro Sangiuliano che ha consegnato al presidente Fico una scatola del Monopoli.
“Ho regalato a Roberto Fico una scatola del gioco del Monopoli, un modo per stigmatizzare che il suo stanziamento sulla crisi carburanti è finto perché i 13 milioni non esistono, sono aria, perché questo stanziamento deve essere autorizzato dall’Unione Europea e al momento questa autorizzazione non è pervenuta e difficilmente arriverà. Questo stanziamento è stato fatto solo per strappare un titolo di giornale”.