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Bolelli e Vavassori qualificati per le Atp Finals

  • Ottobre 28, 2026
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Bolelli e Vavassori qualificati per le Atp Finals

(Adnkronos) – Il doppio azzurro di Coppa Davis, composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori prenderanno parte alle Nitto Atp Finals, per il terzo anno consecutivo. La certezza è arrivata grazie al successo su Alexander Zverev e Marcelo Melo al primo turno all’ATP 500 di Vienna in due set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-2.  

L’anno scorso i due azzurri hanno raggiunto la prima semifinale per una coppia italiana in doppio maschile. In stagione, Bolelli e Vavassori hanno vinto l’Atp 500 di Rotterdam e due titoli nei Masters 1000, a Miami e agli Internazionali d’Italia.
 

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