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Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate. Meloni: “Ci si può sbizzarrire”

  • Ottobre 28, 2026
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Manovra 2027, arrivano anche le targhe personalizzate. Meloni: “Ci si può sbizzarrire”

(Adnkronos) – “Si potranno avere targhe personalizzate. Ci si potrà sbizzarire…”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presentando alla stampa le nuove misure per la Manovra, annuncia la novità che riguarda le targhe dei veicoli: i proprietari potranno scegliere targhe personalizzate, come già previsto dal Codice della Strada. Con la Manovra 2027, arriva la norma attuativa. “E’ una nota che si potrebbe definire di colore”, dice Meloni. “Introduciamo la possibilità, per chi se ne vorrà avvalere, di avere delle targhe personalizzate. Ci si potrà sbizzarrire come si ritiene, ovviamente sostenendo un costo. La creatività degli italiani qui potrebbe farsi valere”, aggiunge. 

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