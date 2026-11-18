“A Napoli non c’è un problema di strade, sono tutte perfette, non ci sono buche, non ci sono avvallamenti. Con spregio della verità questo hanno sostenuto gli esponenti del centrosinistra in Consiglio Regionale. Sono giunti ad affermare che le strade di Napoli non necessitano di interventi. Mentre nella realtà la condizione delle strade è di totale sfascio, peggio della Beirut della guerra civile”. Lo dichiara il capo dell’Opposizione in Regione Campania Gennaro Sangiuliano, unitamente ai capigruppo Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane e Massimo Grimaldi, che avevano proposto una mozione in aula sulla condizione delle strade di Napoli.

“Quella delle strade di Napoli è una vera e propria emergenza che lede la qualità della vita dei cittadini, che produce danni alle autovetture, solo la maggioranza Fico non vede quello che vedono tutti i napoletani”.