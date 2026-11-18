“La vittima voleva fare una mediazione di una situazione familiare disastrata e poi c’è stata la reazione del soggetto, peraltro anziano”. Ci sarebbe questo, secondo il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Luigi Alberto Cannavale, dietro l’omicidio della donna di 88 anni, avvenuto nelle scorse ore a Castel San Giorgio. Cannavale ha spiegato che il 79enne sottoposto a fermo “ha fatto una ricostruzione lucidissima e fredda dell’accaduto. Ci ha fatto ritrovare il coltello. Abbiamo scoperto un efferato delitto di una persona che è stata ‘punita’ per un gesto di comporre una situazione familiare”. L’ipotesi investigativa è che l’omicidio si avvenuto nella giornata di lunedì, mentre la scoperta è stata fatta martedì mattina. “Le nostre ipotesi investigative si sono concretizzate velocemente – ha sottolinea il procuratore – Devo ringraziare tutti i colleghi della Procura della Repubblica di Nocera perché, in questi giorni, veramente, siamo andati a un ritmo senza notte e senza giorno. Pensavo ci volesse più tempo, invece le ipotesi investigative si sono concretizzate subito e siamo riusciti a individuare velocemente il soggetto che sospettavamo, soggetto che poi ha fatto una ricostruzione confacente alla nostra ricostruzione dei fatti”.