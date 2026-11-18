“Da anni mi batto per fare un serio lavoro che ponga la parola fine alla vicenda che vivono migliaia di persone, soprattutto in Campania. Fratelli d’Italia ha avuto il coraggio di presentare un pacchetto di emendamenti alla Legge di Bilancio”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Sono previsti: una sanatoria per opere minori (portici, tettoie o balconi) finite entro il 30 settembre 2025, la riapertura del termine del 2003 per la Campania, l’obbligo per i Comuni di completare l’istruttoria sulle pratiche relative ai tre condoni entro il 30 giugno 2027, la sospensione per 24 mesi delle demolizioni in Campania”.

“La sinistra – prosegue Iannone – per anni non ha ne’ abbattuto ne’ sanato e ci sono migliaia di cittadini che vivono in un limbo, per lo Stato esistono solo per pagare. La sinistra declina solo astrusi principi ideologici con i quali non ha neanche tutelato l’ambiente e la sicurezza. Per anni sono stati solo a guardare”.