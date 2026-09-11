San Matteo, corsa contro il tempo per Piazza Cavour

di Erika Noschese

Piazza Cavour sarà completata entro ottobre, ma prima di allora il cantiere dovrà cambiare assetto per consentire alla processione di San Matteo di raggiungere la balaustra del lungomare e accompagnare tutte le statue fino al punto previsto per la tradizionale benedizione a mare. A fare il punto sui lavori è il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca dopo che nella giornata di mercoledì si è tenuto un incontrato con gli organizzatori della processione per definire nel dettaglio il percorso e le modalità di attraversamento dell’area ancora interessata dagli interventi. Il nodo principale riguarda proprio il passaggio della processione. «Stiamo lavorando per definire un percorso che consenta alla statua di San Matteo di arrivare sulla balaustra del lungomare per la benedizione a mare», ha spiegato il primo cittadino. Ma rispetto alle ipotesi iniziali è emersa una necessità diversa: non sarà soltanto il simulacro del santo patrono a dover attraversare l’area di cantiere, bensì tutte le statue che compongono la processione. Una circostanza che impone una modifica dell’organizzazione del cantiere e, soprattutto, la realizzazione di uno spazio adeguato per consentire l’ingresso e l’uscita dei simulacri. «Io pensavo che entrasse soltanto la statua di San Matteo – ha raccontato De Luca – ma ci hanno detto che devono entrare tutte le statue. Per cui abbiamo detto all’impresa che bisogna realizzare una sorta di rotatoria per far entrare e uscire poi tutte le statue». L’obiettivo è dunque creare un percorso temporaneo che permetta alla processione di attraversare l’area senza compromettere la sicurezza e, allo stesso tempo, senza bloccare l’avanzamento dei lavori. Il sindaco assicura infatti che il cantiere di Piazza Cavour è pienamente operativo. L’area, nelle ultime ore, è stata completamente ripulita, restituendo maggiore leggibilità a uno spazio che da mesi rappresenta uno dei principali fronti dei lavori pubblici nel centro cittadino. «Se vi capita di vedere all’esterno, quindi di fronte alla Provincia, quel cantiere infinito è pienamente attivo. L’area è stata ripulita», ha sottolineato De Luca. La vera scadenza resta però quella di ottobre. Il completamento dell’intervento è legato anche alla fornitura della pavimentazione in pietra richiesta dalla Soprintendenza. Si tratta di un materiale che sarà fornito da un’azienda pugliese con sede a Foggia, che, secondo quanto riferito dal sindaco, ha comunicato tempi di consegna che fanno slittare l’avvio della posa alla fine di settembre. «Piazza Cavour completeremo per ottobre i lavori, perché l’azienda fornitrice della pavimentazione in pietra che ha chiesto la Soprintendenza è un’impresa pugliese di Foggia e ha questi tempi per le forniture. Comincerà quindi a fornire il materiale dalla fine di settembre», ha spiegato. È proprio questa tempistica a rendere particolarmente delicata la gestione del cantiere nelle prossime settimane. Da un lato la necessità di rispettare le prescrizioni legate alla pavimentazione e portare a termine un intervento atteso da tempo; dall’altro l’appuntamento con San Matteo, che impone di garantire l’accessibilità dell’area nel giorno più importante del calendario religioso cittadino. La soluzione individuata è quindi quella di un percorso provvisorio, studiato insieme agli organizzatori della processione e all’impresa incaricata dei lavori. Una sorta di corridoio operativo che dovrà trasformarsi, per il passaggio delle statue, in uno spazio sufficientemente ampio da permettere le manovre necessarie. La previsione è che, terminata la festa patronale, il cantiere possa tornare a concentrarsi senza vincoli sul completamento dell’intervento. De Luca guarda già al risultato finale e rivendica la trasformazione dell’area. «Entro ottobre completeremo anche Piazza Cavour. Davanti alla Provincia sarà davvero uno spettacolo, una bellissima realizzazione», ha affermato il sindaco. Nel frattempo, però, la priorità è San Matteo. La processione dovrà poter raggiungere il mare nonostante il cantiere ancora aperto e consentire la benedizione dalla balaustra, mantenendo sostanzialmente intatto uno dei momenti più attesi dai fedeli e dalla città. Per questo, nelle prossime settimane, l’attenzione sarà concentrata soprattutto sulla definizione del percorso e sulla realizzazione della prevista «rotatoria» per l’ingresso e l’uscita delle statue. Piazza Cavour si prepara dunque a vivere una fase decisiva: prima l’adeguamento temporaneo necessario per la processione di San Matteo, poi l’ultimo sprint per la conclusione dell’opera. La promessa dell’amministrazione è chiara: entro ottobre il cantiere dovrà lasciare spazio alla nuova piazza.