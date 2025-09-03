San Carlo, Martusciello (FI): Manfredi dica quanto sono costate le parcelle

È stato Davide contro Golia. La battaglia giuridica di tre cittadini contro l’arroganza del potere esercitata da Manfredi ha trovato la sua giusta fine con la decisione del giudice. Da un lato Manfredi, con il suo potere e con avvocati di grido pagati dalla collettività, dall’altro tre cittadini che si sono difesi a mani nude. Ora vogliamo sapere quanto è costato al Comune questa difesa, quanto è stato pagato di parcelle agli avvocati. Il gigante filisteo è stato abbattuto da pietre lisce, con un colpo di fionda”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, commentando la decisione del Tribunale di Napoli che ha respinto l’istanza di sospensione della delibera del Consiglio di Indirizzo del 4 agosto sulla nomina del nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo.