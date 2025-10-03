San Carlo, il Tribunale respinge il ricorso di Manfedi

Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso del sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, contro la nomina del soprintendente Fulvio Adamo Macciardi, decisa dal ministro della Cultura, Alessio Giuli. Io giudice Marco Pugliese, della VII Sezione fallimentare, ha ritenuto che nella riunione del CDI dello scorso 26 agosto, i tre componenti (due di nomina governativa e uno in rappresentanza della Regione Campania) potessero riproporre la nomina di Macciardi sebbene non fosse fra gli argomenti all’ordine del giorno della convocazione.
Post Recenti
- Attacco alla sinagoga di Manchester, l’attentatore era in libertà vigilata per presunto stupro
- Ucraina, fotoreporter francese ucciso da un drone: è la prima volta
- E’ morta Vera Vigevani Jarach, madre di Plaza de Mayo custode della memoria
- Salerno, incidenti al porto, feriti agenti
- Professioni, Giovani Commercialisti: “La nostra figura strategica per la crescita delle imprese”
Categorie
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco