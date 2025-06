Sampdoria-Salernitana: arbitra Aureliano

Sarà Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna, a dirigere il delicatissimo playout di andata tra Sampdoria e Salernitana, in programma domenica sera alle ore 20.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Ad assistere il direttore di gara saranno Matteo Passeri di Gubbio e Alessandro Costanzo di Orvieto. Il quarto uomo designato è Federico La Penna di Roma 1. Al VAR ci saranno Michael Fabbri di Ravenna e Rosario Abisso di Palermo.

I precedenti: Salernitana favorita dalle statistiche

Con Aureliano, la Salernitana può contare su 19 precedenti, con un bilancio positivo di 7 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Curiosità: l’arbitro bolognese avrebbe dovuto dirigere anche Cittadella-Salernitana lo scorso 21 aprile, partita poi rinviata per la morte di Papa Francesco.

Non solo: Aureliano fu il fischietto di una storica finale play-out per i granata. Era il 9 luglio 2019 quando la Salernitana affrontò il Venezia nella sfida di ritorno: la partita terminò ai calci di rigore con la permanenza dei campani in Serie B. Una situazione che non potrà ripetersi quest’anno, poiché il regolamento attuale esclude i rigori: in caso di parità di punteggio dopo andata e ritorno, manterrà la categoria la squadra con il miglior piazzamento in classifica, quindi la Salernitana.

Bilancio con la Sampdoria

Più contenuto lo storico con la Sampdoria: Aureliano ha arbitrato i blucerchiati in 7 occasioni, con un bilancio di 1 vittoria (in Coppa Italia nel 2018), 5 pareggi e 1 sconfitta.