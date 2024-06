Salvucci. Caramanno: “Non avrei mai voluto fare questa trasferta a Sapri”

La Salernitana ha reso omaggio a Gerardo Salvucci, il magazziniere storico, scomparso a causa di un malore in spiaggia a Sapri. I funerali del 55enne hanno visto la partecipazione di molte persone, che lo ricordano come un grande lavoratore e un uomo buono. Molti hanno espresso il loro dolore per la perdita, come il presidente del Consiglio comunale di Salerno, Angelo Caramanno, e il difensore del Napoli, Pasquale Mazzocchi, che aveva legato un sincero rapporto di amicizia con Salvucci durante la sua esperienza alla Salernitana. Sul feretro sono state poste maglie e sciarpe granata, insieme a una foto che ritrae Gerardo tra Ribery e Ibrahimovic. Anche la tifoseria granata e alcuni rappresentanti del club hanno reso omaggio al magazziniere. All’esterno della chiesa, i tifosi hanno affisso uno striscione per ricordare un pezzo di storia granata.