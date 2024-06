Cirielli: “Potrei essere io il candidato alla presidenza della Regione”

“Potrei essere io il candidato governatore in Campania”. Lo ha dichiarato, nel corso di una intervista, il vice ministro Edmondo Cirielli. Fratelli d’Italia ormai da tempo prova a fermare i passi in avanti che Forza Italia sta facendo, lanciando la candidatura dell’europarlamentare Fulvio Martusciello, consapevole di aver messo sul tavolo un nome tutt’altro che unitario e che non permetterebbe al centrodestra di avere i numeri per conquistare Palazzo Santa Lucia. “Per la Puglia e per la Campania la candidatura alla Presidenza della Regione spetta a Fratelli d’Italia”, ha spiegato Cirielli, lanciando un messaggio chiaro agli alleati, a cominciare da Forza Italia. “Non escludo che in Campania il candidato potrei essere proprio io”, ha dichiarato senza mezzi termini il vice questore. Ed in attesa di conoscere l’esito della vicenda sul terzo mandato, che consentirebbe a De Luca di ricandidarsi, Cirielli non si dice neppure contrario perchè “sarebbe l’avversario piu’ facile da battere”.