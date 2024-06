Omicidio Troisi, “Non sei sola” si costituisce parte civile

L’Associazione “Non sei sola Battipaglia contro la violenza sulle donne APS”, attiva sul territorio dal 2012, annuncia che oggi si costituirà parte civile nel processo penale per il femminicidio di Maria Rosa Troisi, avvenuto il 20 settembre 2023 per mano del marito. La decisione di costituirsi parte civile è sorretta da motivazioni legali e giurisprudenziali oggettive rese note dall’associazione che oggi sarà presente in aula. I fatti descritti e riportati nei capi di imputazione hanno arrecato danni immediati e diretti all’Associazione. Questa ha subito evidenti danni non patrimoniali, in particolare all’immagine, derivanti dalla palese lesione dei principi ispiratori della mission dell’Associazione. «Dal 2012, gestiamo uno sportello di primo ascolto totalmente gratuito di supporto psicologico per le donne vittime di violenza, il primo e l’unico nella città teatro del tragico evento del processo odierno. Da allora, abbiamo intrapreso numerose attività e impegni contro la violenza di genere, rispondendo a richieste di aiuto da parte di donne che subiscono violenze psicologiche, fisiche ed economiche. Le nostre operatrici, avvocate, psicoterapeute, psicologhe, counselor e assistenti sociali, vantano un elevato livello di qualificazione ed esperienza, operando affinché siano rispettati i diritti fondamentali delle donne e dei minori – ha dichiarato l’associazione a tutela delle donne vittima di violenza – La drammatica vicenda di Maria Rosa Troisi rappresenta per l’Associazione una sostanziale sconfitta e una mortificazione per l’attività ininterrottamente svolta da oltre dieci anni. Costituirsi parte civile è un atto di forte connotazione non solo politica, ma anche sociale e culturale. Negli anni, “Non sei sola Battipaglia contro la violenza sulle donne APS” ha sempre promosso e diffuso i valori di solidarietà, nel pieno rispetto della libertà e della dignità di ciascuna e dei principi di uguaglianza, imparzialità e pluralismo. Siamo state protagoniste di numerose iniziative sociali, culturali e politiche, come la creazione di uno sportello di ascolto, percorsi di formazione nelle scuole, e l’organizzazione dell’evento annuale “Fuori dal silenzio” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. La tragica perdita di Maria Rosa Troisi ci ha sconvolte, ma ci ha anche rese più determinate a gridare “Fa che io sia l’ultima”. La nostra costituzione di parte civile nel processo per la sua morte è un atto di giustizia e di speranza, affinché nessuna donna debba più subire ciò che ha subito Maria Rosa». L’associazione, tra le altre cose, si occupa di organizzare e promuovere servizi di sostegno psicologico, anche con colloqui di consultazione psicologica e di consulenza medico-legale, per le donne vittima di violenze; istituire e gestire una linea telefonica di ascolto per le donne vittima di violenza; promuovere, istituire e gestire sportelli di ascolto per le donne vittima di violenza; organizzare attività ed eventi volti alla rieducazione degli autori di atti di violenza; svolgere attività di prevenzione e sostegno per combattere la violenza sulle donne, anche attraverso iniziative realizzate tramite il sito web associativo.