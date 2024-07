Salvini, ‘io al servizio dei sindaci di ogni colore politico’

“Io sono al servizio di tutti i sindaci di qualunque colore politico e di tutti i governatori. Sono stato in regione Puglia ad inaugurare dopo più di venti anni l’affidamento dei lavori della Maglie-Leuca, stiamo investendo tre miliardi in Calabria per la Statale 106, stiamo investendo quasi 40 miliardi sulle strade e le ferrovie in Sicilia. Stiamo recuperando alcuni decenni di no e quindi ogni governatore, ogni sindaco ha in me, nel mio ministero, il suo alleato. Spero che anche certa sinistra, che sta bloccando alcune opere pubbliche nel Paese, la smetta a dire dei no senza senso. E penso ai no al Ponte sullo Stretto, che non sono dei no a Salvini, ma un no ai siciliani, ai calabresi, ai medici, ai pendolari, agli studenti, allo sviluppo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione dell’aeroporto SALERNO-Costa d’Amalfi. A proposito del presidente Vincenzo De Luca (intervenuto all’inaugurazione dello scalo salernitano) ha detto ai giornalisti: “l’ho invitato al ministero. Ci sono tante altre infrastrutture. Penso al tema dell’acqua. Penso ad un’altra incompiuta in Campania che è la diga di Campolattaro e che come ministro e come ministero stiamo investendo centinaia di milioni di euro. L’ho invitato a venire al ministero per parlare di tutto quello che possiamo fare”. Salvini ha poi parlato dell’Alta velocità: “La Roma-Napoli-Bari – ha specificato – sta viaggiando come cantiere. Si arriverà in tre ore in treno da Roma a Bari e in due ore da Napoli a Bari. Anche qui c’è qualcuno che vorrebbe bloccare i lavori e i cantieri per fanatismo e ideologica. Il mio impegno è di andare avanti. Per me ogni cantiere dà lavoro, dà ricchezza, tutela l’ambiente. Io vado avanti come un treno finché me lo fanno fare”.