De Luca “Abbiamo fatto la storia”

“Una giornata storica: questa mattina il primo atterraggio e la prima partenza dall’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi. Ci sono voluti quasi vent’anni di lavoro per arrivare a questo risultato. Il punto di svolta è stata l’iniziativa della Regione Campania, che ha unificato la gestione dell’aeroporto di Salerno con quello di Napoli-Capodichino, con la Gesac ha portato avanti tutto il progetto”. Ad affermarlo un entusiasta Vincenzo De Luca presente al taglio del nastro dell’importante infrastruttura inaugurata oggi.

“Siamo riusciti in questo modo – ha dichiarato il Governatore – a concretizzare l’investimento, a seguire una procedura complessa, a dare respiro a Capodichino e, contemporaneamente, a realizzare il secondo aeroporto della regione. La Campania era rimasta l’unica Regione d’Italia ad avere soltanto uno scalo. Per il territorio si tratta di una svolta straordinaria dal punto di vista economico per tutta la Campania Sud, per la Basilicata e per la Campania Nord con un incentivo importante per il turismo della Costiera Amalfitana ma anche quella Cilentana”.

Con il primo volo non finiscono qui gli interventi relativi all’Aeroporto, anzi: “Bisognerà completare l’aereostazione: sarà un bellissimo progetto di architettura contemporanea e verrà realizzato tutto il settore commerciale. Dobbiamo essere realmente soddisfatti perchè abbiamo fatto qualcosa di rivoluzionario”.