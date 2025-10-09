Salviamo la Diagnostica, appello a De Luca

Dopo settimane di forte mobilitazione e riflessione pubblica, il Comitato Salviamo la Diagnostica solleva nuovamente l’attenzione sulla gravità delle distorsioni generate dalle delibere regionali in materia di premialità di budget per i laboratori di analisi. “Le eventuali correzioni ai tagli arriveranno ma solo dal prossimo anno, ma i budget attuali stanno già penalizzando i cittadini campani e i laboratori di analisi, mettendo a rischio la sanità territoriale” – afferma il portavoce del Comitato, Dr. Giuseppe Ventre. I problemi già emersi includono: Squilibri sul territorio con strutture storiche a rischio chiusura; spostamento forzato dell’utenza per l’esecuzione di esami di routine in convenzione; allungamento delle liste d’attesa “Non chiediamo nuovi fondi, ma equità e trasparenza nella redistribuzione delle risorse già assegnate. La salute non può aspettare un altro anno”, ribadisce la portavoce Dr.ssa Luisa Padovano. Per questo sollecita oggi: La sospensione immediata degli effetti economici della Dgrc 757/2024; l’avvio urgente di un tavolo tecnico per revisionare le metodologie e proporre correttivi al fine di evitare “danni irreversibili” alla rete di servizi diagnostici territoriali. Il Comitato rivolge inoltre un appello diretto al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, affinché prenda in mano la situazione e promuova un intervento immediato per correggere le disparità generate dalle delibere.