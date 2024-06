Salerno: visita di saluto del Comandante della Legione Carabinieri “Campania”

Il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Generale di Divisione Antonio Jannece, nella mattinata di oggi, in vista del prossimo trasferimento a Roma, dove assumerà il prestigioso incarico di Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, ha desiderato incontrato i militari del Comando Provinciale di Salerno.

L’alto Ufficiale, ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Filippo Melchiorre, ha salutato il personale della sede e una rappresentanza di tutti i Reparti territoriali presenti nella provincia di Salerno, nonché i delegati dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Rivolgendosi ai Carabinieri, ha espresso un sentito

apprezzamento per il quotidiano lavoro svolto a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, augurando a tutti di continuare a impegnarsi animati dai valori di coesione e abnegazione, nel superiore interesse del servizio al cittadino.

Il Generale Jannece, ribadendo l’imprescindibile valore della collaborazione tra le istituzioni, ha inoltre evidenziato come il servizio quotidianamente prestato dai Carabinieri a favore delle comunità sia straordinariamente impegnativo ma, allo stesso tempo, esaltante e unico per le soddisfazioni che produce. Ha infine rivolto un pensiero commosso ai due Carabinieri deceduti nell’incidente stradale di Campagna, il Maresciallo Francesco Pastore e il Carabiniere Francesco Ferraro, ricordandone, a esempio per tutti, la passione e il forte sentimento di appartenenza all’Istituzione.

Al termine della visita, ha voluto incontrare e salutare il Prefetto di Salerno, dott. Francesco Esposito, ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, dott. Giuseppe Borelli.