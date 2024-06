Paestum Pizza Fest, al via la seconda edizione al NEXT

Tutto pronto per la seconda edizione del Paestum Pizza Fest, organizzato e promosso dalla Erre Eventi, che andrà in scena dal 28 al 30 giugno al NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso di Capaccio-Paestum. Una kermesse inclusiva che ha l’obiettivo di valorizzare la biodiversità̀ alimentare del Cilento, comunità della Dieta Mediterranea, attraverso l’arte bianca, celebrando la tradizione e l’innovazione nel mondo della pizza. Il Next – Ex Tabacchificio in località Cafasso a Capaccio-Paestum, magistrale esempio di recupero post-industriale di un’area in prossimità del parco archeologico, con i suoi ampi spazi sarà la cornice ideale della manifestazione per il secondo anno consecutivo.

Roberto Jannelli e Rosario Augusto – ideatori e coordinatori dell’evento – promettono tre giorni indimenticabili agli appassionati e ai cultori della pizza: ‹‹Il Paestum Pizza Fest è un’opportunità̀ straordinaria per conoscere la ricchezza del Cilento e la cultura della pizza. Abbiamo curato ogni dettaglio per offrire un’esperienza unica, promuovendo sostenibilità̀, inclusività e condivisione con la partecipazione di decine di pizzerie, partner commerciali e i maestri pizzaioli del nostro territorio.››

All’interno del suggestivo cortile del Next, la giornalista Antonella Amodio, autrice del libro “Calici & Spicchi”, con il supporto dell’A.I.S. Campania, condurrà le masterclass sugli abbinamenti della pizza con vino, bollicine, mixology coinvolgendo grandi maison di champagne e note cantine di vino. Alfonso del Forno, giornalista enogastronomico dell’Unionbirrai Beer Taster e coordinatore regionale della Guida alle Birre d’Italia di Slow Food, condurrà, invece, gli abbinamenti della pizza con la birra. Cinque le masterclass in programma ogni giorno, dalle ore 19 alle 21.30.

Il Paestum Pizza Fest è un evento di gusto, cultura e divertimento, anche per i più piccoli con Paestumlandia, un parco giochi dedicato all’interno del Next. Le tre serate del festival saranno animate da momenti musicali tematici, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Vito Leso