Salerno. Villa Carrara, i volumi in via Sichelgaita

Si chiude definitivamente una pagina di storia per il quartiere Pastena che dice addio alla biblioteca di villa Carrara. Nonostante la protesta in chiave socialista, l’amministrazione non ha fatto alcun passo indietro e, anzi, sta lavorando per liberare villa Carrara e restituirla al Sovrano Militare Ordine di Malta che ha concesso in comodato d’uso al Comune l’immobile di via Posidonia per 24 anni. Dopo una serie di querelle con l’Ordine, il settore Politiche Sociali è riuscito quantomeno a salvare il Comune sul fronte economico, impegnandosi a restituire la struttura senza farsi carico dei fitti arretrati. Oggi l’amministrazione sembra aver trovato una soluzione, provvisoria: sarà provvisoriamente un punto lettura presso l’hub socio-culturale creato in via Sichelgaita, nelle more del completamento dei lavori di realizzazione dell’hub presso l’ex-mercato rionale del quartiere Fratte. Dunque, la biblioteca lascia il quartiere nonostante le tante richieste dei cittadini della zona che chiedevano di individuare una struttura di proprietà del Comune ma nel medesimo quartiere. Via Sichelgaita è una zona difficile da raggiungere, soprattutto per i tanti giovani.