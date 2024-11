De Luca in Isolkappa per l’inaugurazione

Transizione energetica e culturale: parte da questa premessa l’incontro in Isolkappa tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il CEO dell’azienda Giuseppe Rinaldi. Un incontro che vuole sancire ufficialmente l’intesa tra pubblico e privato per lo sviluppo del territorio. Un’unità di intenti che dà il titolo al convegno sulla transizione energetica, in cui sono intervenuti Valeria Erba, presidente ANIT, Roberto Grattacaso, professore Unicampus – Università di Ginevra, Giuseppe Rinaldi e il governatore regionale Vincenzo De Luca. “Al di là dell’Europa – sottolinea il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nell’intervista – siamo in Isolkappa, una realtà bellissima, frutto della capacità di imprenditori del territorio che si sono specializzati nel campo dell’isolamento termico, ma che hanno importanti programmi di sviluppo anche in altri campi. Il tutto partendo da un denominatore comune, la ricerca. Siamo qui – continua De Luca – perché finanziamo per circa il 40% il nuovo progetto di ampliamento dello stabilimento produttivo”. Si tratta di un ambizioso progetto – di 11 milioni di euro – che vede coinvolte istituzioni e società private. Un esempio, dunque, di proficua sinergia che non potrà che apportare al mercato competenze, qualità in termini di soluzioni, competitività, con tutto il carico di ricadute occupazionali sul territorio. “Un importante appuntamento, quello di oggi, in cui abbiamo aperto le porte del nostro stabilimento produttivo per sottolineare l’importanza – sostiene Giuseppe Rinaldi – di quella transizione culturale che funge da collettore per tutte le altre transizioni, a partire da quella energetica. Un notevole piano di investimenti, l’efficientamento dei processi di produzione, il miglioramento del benessere dei dipendenti, l’attenzione al percorso di ricerca e sviluppo: sono questi alcuni punti cardine condivisi con il presidente Vincenzo De Luca, che fanno di Isolkappa un’azienda che sta vivendo da protagonista un cambiamento epocale”. Prima del convegno, “Transizione energetica, intesa pubblico-privato per uno sviluppo sostenibile”, moderato dalla giornalista RAI Monica Giandotti, in scaletta l’inaugurazione dell’Industrial Innovation Hub, un polo per l’innovazione industriale, con l’obbiettivo di favorire informazione e formazione coinvolgendo i relativi stakeholders: una location destinata ad eventi e convention in cui idee e confronti possano supportare la reale transizione culturale. Tra gli interventi, Roberto Grattacaso ha sottolineato l’importanza dell’organizzazione di impresa per un funzionamento ottimale e sviluppo della stessa, mentre la Erba ha rivendicato l’importanza di una riqualificazione del patrimonio edilizio italiano, ormai non più rimandabile.