Salerno. Via Napoli, consegnata la petizione

La petizione popolare per la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada di via Achille Napoli, presentata dal capogruppo del Psi Filomeno Di Popolo è stata consegnata al sindaco, all’assessore alla Mobilità Rocco Galdi e al dirigente del settore Mobilità. In totale sono state raccolte e consegnate 170 firme, cittadini interessati dal tratto di strada in questione e che da tempo lamentano la mancata sicurezza in via Napoli. La richiesta è di chiudere al traffico veicolare il tratto tra via Armando Viviani e via Salvatore Guariglia, nella zona orientale della città, in quanto percorso da auto a velocità elevata, provocando in diversi punti l’abbattimento di dissuasori in ghisa che delimitano la corsia in entrambi i lati, determinando in tal modo insicurezza, sia per l’area perdonale situata sulla destra del senso di marcia, sia per la pista ciclabile situata alla sinistra. Inoltre, come ricorda il consigliere Di Popolo, la corsia – originariamente – era stata realizzata e destinata ai mezzi di soccorso, non come via alternativa veicolare. «La chiusura del tratto non crea disagio ai residenti di via Achille Napoli, che accedono alle aree di parcheggio condominiali dalla via Viviani, tantomeno al supermercato Sole 365, molto frequentato, ma eviterebbe, questo sì, pericolo per i fruitori dell’area pedonale e della pista ciclabile», ha chiarito il consigliere Di Popolo nella petizione. La raccolta firme è stata sollecitata proprio dai residenti della zona che chiedono maggiore sicurezza in quel tratto di strada. er.no