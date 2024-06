Salerno, via Allende, stop opere di urbanizzazione

Fermo al palo il progetto Boulevard di Salerno Est di via Allende. Il Consorzio – che sta realizzando i garage per conto del Comune – ha sospeso ormai da tempo i lavori di urbanizzazione che erano in corso e i residenti chiedono ora un segnale chiaro e deciso da parte dell’amministrazione Comunale che potrebbe firmare un’ordinanza per imporre al consorzio di intervenire in tempi rapidi. «Qui sembra di essere al terzo mondo», hanno fatto sapere alcuni residenti. Il Comune, secondo quanto spiegato, potrebbe infatti agire tramite la fidejussione bancaria: l’ente dovrebbe firmare l’ordinanza e se il Consorzio non termina i lavori può procedere il Comune, effettuando gli interventi tramite la fidejussione. «Si tratta di circa 60/70 posti auto di proprietà dell’amministrazione comunale che, agendo sul consorzio, potrebbe avere un riscontro economico destinandoli alla vendita o al fitto», hanno spiegato alcuni cittadini. Ad immaginare il Boulevard, nel lontano 2011, Manuel Ruisanchez, tra i maggiori esperti di pianificazione e progettazione delle aree del verde e degli spazi naturali. Da allora però nulla è cambiato e come sempre accade nel capoluogo di provincia le grandi opere restano ferme al palo. Più e più volte i cittadini che vivono in via Allende hanno chiesto un intervento per fronteggiare il degrado che vi è in zona ma anche in questo caso nulla è cambiato. Di certo il Comune potrebbe, seppur in parte, far fronte alla situazione disastrosa in cui versano le casse comunali proprio tramite la vendita di questi garage.