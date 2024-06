Battipaglia: ancora emergenza furti

È sempre più forte l’emergenza in sicurezza in città a Battipaglia. I casi di furti alle auto, in particolare si parla di veri e propri saccheggi, ormai si ripetono quasi quotidianamente. I fatti avvengono sia in pieno centro che in periferia e ad essere colpite sono per lo più auto di marca Fiat.

Motivo, questo, che potrebbe essere trovato nella facilità con cui i pezzi tolti alle vetture vengono venduti al mercato nero. I furti sono stai messi a segno la scorsa notte nel rione Sant’Anna e a Taverna. Asportati anche i fanali di alcune automobili tutte prodotte dal gruppo Fiat. Sorpresa amara mattina per i proprietari dei veicoli danneggiati con danni che superano i cinquemila euro. I ladri sono molto abili in quanto riescono in poco tempo a portare via i pezzi dalle automobili senza danneggiarli e facendoli rimanere integri proprio per avere maggiori possibilità di rivendita. Questi pezzi finiscono per avere un commercio sulla rete oppure tramite meccanici compiacenti o ancora potrebbero finire nei circuiti illegali di lavoro nero o officine abusive.

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e i pattugliamenti in città durante le ore notturne quando cioè si verificano tali fatti. Le opposizioni in seno al consiglio comunale hanno più volte parlato dell’argomento, ma da Palazzo di Città continua ad arrivare il solito assordante silenzio come spesso accaduto anche su altre vicende. La paura in città è tanta e alcuni cittadini si stanno organizzando in ronde notturne per difendere le proprietà sia quelle immobili, come le cose, che quelle mobili come per l’appunto le autovetture. I ladri non risparmiano nessuno: presi di mira infatti appartamenti ma anche attività commerciali, anche in questo caso sia in centro che nelle periferie. La popolazione si appella alla cosa pubblica chiedendo maggiori controlli.