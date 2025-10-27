Salerno: una meta tutta da scoprire

Grazie alla sua posizione geografica privilegiata, Salerno funge da porta d’accesso principale per alcune delle destinazioni più celebrate d’Italia, prima fra tutte la Costiera Amalfitana, ma anche il Cilento e i siti archeologici di Paestum. Questo suo ruolo di snodo logistico cruciale, sebbene di indubbia utilità per i viaggiatori, finisce spesso per mettere in ombra la sua autentica identità di città ricca di storia, cultura e vitalità, riducendola nell’immaginario comune a un semplice luogo di passaggio.

Tuttavia, le ore a disposizione durante un viaggio, magari in attesa di un traghetto, di una coincidenza ferroviaria o prima di una partenza serale, rappresentano un'opportunità ideale per dedicarle la giusta attenzione.

Il cuore medievale: un labirinto di storia

Superando la frenesia della stazione e delle aree portuali, ci si immerge in un centro storico che rappresenta uno dei nuclei medievali meglio conservati della penisola. Un dedalo di vicoli stretti, archi in pietra e cortili nascosti si snoda a partire dall’antica Via dei Mercanti, un tempo arteria commerciale pulsante e oggi asse principale della vita del borgo, ricco di botteghe artigiane e locali caratteristici.

Ogni angolo racconta storie di principi longobardi e influenze normanne. Il culmine di questa esplorazione è indubbiamente la Cattedrale di San Matteo, un capolavoro dell’architettura arabo-normanna che sorprende con i suoi magnifici mosaici, gli amboni e la suggestiva cripta barocca che custodisce le spoglie del santo.

Panorami e giardini sospesi sul golfo

L’identità di Salerno è indissolubilmente legata al suo mare. Il Lungomare Trieste offre una delle passeggiate più suggestive d’Italia, un ampio viale alberato, fiancheggiato da palme, che costeggia il golfo regalando viste aperte che spaziano dai Monti Lattari fino alla punta del Cilento. È il salotto buono della città, un luogo dove apprezzare l’atmosfera rilassata e l’orizzonte.

Per una prospettiva diversa e più elevata, è d’obbligo una visita al Giardino della Minerva. Questo antico orto botanico, situato nella parte alta del centro storico, non è solo un luogo di pace e profumi, ma è anche una testimonianza fondamentale della gloriosa Scuola Medica Salernitana, la prima e più importante istituzione medica d’Europa nel Medioevo. I suoi terrazzamenti offrono scorci panoramici impareggiabili sulla città.

Vivere la città in libertà fino all’ultimo minuto

Salerno non è solo passato; la città ha saputo rinnovarsi con coraggio, come dimostrano opere di architettura contemporanea quali la Stazione Marittima progettata da Zaha Hadid o la recente Piazza della Libertà, che ne testimoniano il dinamismo. Dedicare qualche ora alla scoperta di questi diversi volti trasforma radicalmente la percezione del viaggio.

